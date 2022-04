Gratis-Tickets für Hockenheimring-Jubliäum

per Mail teilen

Zum 90-jährigen Bestehen des Hockenheimrings haben alle Bürgerinnen und Bürger von Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) am 7. Mai freien Eintritt zur Jubiläums-Veranstaltung Hockenheim Historic. Das hat die die Stadt Hockenheim mitgeteilt. Das Motodrom feiert das 90-jährige Bestehen mit Old- und Youngtimer-Rennen vom 6. bis 8. Mai. Dabei werden laut Veranstalter rund 500 Rennfahrzeuge aus elf Rennserien erwartet. Dazu gebe es verschiedene Ausstellungen - etwa eine Zeitreise durch 90 Jahre Hockenheimring. Die Gratis-Tickets für den 7. Mai können Interessierte aus Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim ab sofort bis 5. Mai unter Vorlage ihres Personalausweises am Ticketschalter unterhalb der Haupttribüne