In Heddesheim ist am Montagmorgen eine Weltkriegs-Granate in einem Feld entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst sprengte den Blindgänger erfolgreich.

Am Montagmorgen sind in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wegen einer Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg ein Einkaufs- und ein Drogeriemarkt geschlossen und die umliegenden Wohngebäude geräumt worden. Das Sprengen der Panzersprenggranate verursachte eine große Staubwolke. Supermarkt, Drogerie und Wohnhäuser geräumt Der Blindgänger lag laut Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg direkt unter einer Hochspannungsleitung. Die Weltkriegsgranate konnte deswegen an dieser Stelle nicht gesprengt werden. Ein Mitarbeiter musste die Granate dafür an eine andere Stelle tragen. Es sei immer gefährlich, Munition aus einem der Weltkriege unentschärft zu transportieren, sagte ein Sprecher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg. Zur Sicherheit wurde ein Sperrbereich von 150 Metern eingerichtet. Ein Supermarkt, eine Drogerie sowie drei Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Mittlerweile durften alle Anwohner wieder zurückkehren. Schon zwei Mal in diesem Jahr Blindgänger in Heddesheim entdeckt Schon Anfang November und im April waren auf Feldern in Heddesheim Panzergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und erfolgreich gesprengt worden.