Mit dem lieben Haustier gemeinsam ins Grab

Viele Tierbesitzer wünschen sich das und in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Verwaltung darauf reagiert. Es gibt dort jetzt Urnengräber für Tierliebhaber zusammen mit bis zu drei Haustieren.

Die Idee ist in dieser Form ziemlich einzigartig in Deutschland, davon ist man in Ladenburg überzeugt. Zumindest, wenn es um Grabstätten für Mensch und Tier auf einem bereits bestehenden Friedhof geht.

Die gemeinsame Bestattung war bei der Friedhofsgärtnerfamilie Freund schon lange im Gespräch. Was wäre, wenn sich Tierliebhaber auch im Grab nicht von ihren liebsten Wegbegleitern trennen müssten?

Telefon steht nicht mehr still

Die Friedhofsverwaltung spielte mit und jetzt schlägt die Idee hohe Wellen. Die ersten Interessenten haben sich schon gemeldet. Das Telefon steht nicht mehr still bei der Friedhofsverwaltung in Ladenburg.

Bis zu vier Urnen in einem Grab

Die Tierärztin Ursa Esrom ist so eine Kandidatin. Sie will unbedingt eine solches Grab haben, sie hat selbst zwei Hunde. Die Kosten allerdings sind nicht ganz unerheblich: Rund 4.500 Euro kostet der Einkauf in das Grabfeld, also die Reservierung. Bis zu vier Urnen finden Platz in einem Grab.

Nur Tiere allein sind nicht erlaubt

Wichtig: Es muss ein Mensch dabei sein. Nur Tiere sind nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung in Ladenburg ist für alle Varianten offen, je nachdem welcher von beiden, Mensch oder Tier, zuerst stirbt.