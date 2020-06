per Mail teilen

Der französische Industriekonzern St. Gobain schließt sein Werk in Mannheim, die traditionsreiche frühere Spiegelfabrik. Das hat das Unternehmen auf seiner Internet-Seite angekündigt.

Das Geschäft an dem Standort sei schon länger nicht mehr wirtschaftlich. In Mannheim wird Gussglas unter anderem für Türen produziert und Glas für Gewächshäuser und Photovoltaik-Anlagen. Die Produktion von Glas für Gewächshäuser und Photovoltaik-Anlagen werde von anderen europäischen Standorten der St.-Gobain Gruppe weitergeführt.

In Mannheim wird nur noch bis Mitte 2021 Gussglas und Glas für Solarnanlagen hergestellt Pressestelle St. Gobain

Interessensausgleich angestrebt

Von der Entscheidung seien im Gussglaswerk und in der Glastransformationseinheit in Mannheim rund 140 Beschäftigte betroffen. Auch ein kleines Werk im sächsischen Wilsdruff mit 16 Beschäftigten soll schließen.

Das Unternehmen teilt mit, dass es am Mittwoch Informationsveranstaltungen gegeben habe. Es werde versucht, in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern einen so wörtlich „angemessenen Interessensausgleich“ zu finden.

Gussglasproduktion bei St. Gobain in Mannheim dpa

Ende einer langen Industrietradition

Die Spiegelfabrik in Mannheim-Waldhof hatte Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Arbeit aufgenommen. Seit 167 Jahren wird dort hochwertiges Glas hergestellt - diese Ära geht jetzt zu Ende. Die Firma entstand als erste ausländische Zweigstelle der französischen "Compagnie des Manufactures de glaces et verres". Das Mutter-Unternehmen hatte 1665 in der Normandie seinen Betrieb aufgenommen und von Ludwig XIV. ein exklusives Herstellungsprivileg für Spiegelglas erhalten.

Für die Spielgelfabrik auf dem Waldhof entstanden damals neue Häuser für die französischen Arbeiter. Eine Zeile von ihnen steht bis heute in der Spiegelstraße.

Spiegel für die Schlösser von Ludwig II.

Die Mannheimer Fabrik hatte schnell großen Erfolg: Sie wurde zum Marktführer in Deutschland und belieferte sogar König Ludwig II., der mit den Mannheimer Spiegeln seine Schlösser verschönerte. Im Laufe der Jahrzehnte aber ließ die Bedeutung des Standorts immer mehr nach. Am Mittwoch teilte Saint Gobain mit, dass die Zweigstelle im Waldhof spätestens kommendes Jahr schließen wird.