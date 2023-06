"Mannheim ist viel schöner als sein Ruf"

Die Autorin Nina Badelt hat ein Buch geschrieben über "Grüne Glücksorte" in Mannheim, also Wohlfühloasen in der Stadt. Sie hat 80 dieser besonderen Orte in und um Mannheim herum gefunden.

