Glockenspiel in Hirschberg wegen Hitze in Dauerschleife

Die Verwaltung der Gemeinde Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) hat das Glockenspiel am Rathaus vorübergehend abgeschaltet. Vermutlich wegen der Hitze hatte es ohne Pause gespielt.

Computer kommt offenbar mit der Hitze nicht klar

Der Computer, der das Glockenspiel steuert, befindet sich nach Angaben eines Sprechers der Gemeinde Hirschberg in einem Büro im Rathaus. Das Rathaus sei nicht klimatisiert, zurzeit herrschen dort Temperaturen von mehr als 30 Grad. Der Computer, der das Glockenspiel steuert, käme anscheinend mit der Hitze nicht klar, so der Sprecher. Versuche, das Glockenspiel abzustellen und dann neu zu starten, brachten keine Besserung, die programmierte Liedfolge lief weiter durch.

Glockenspiel in Hirschberg abgeschaltet

Es hätten sich schon einige Nachbarn bei der Gemeinde gemeldet und angefragt, warum das Glockenspiel in Dauerschleife spielen würde, so der Gemeindesprecher. Gemeinde und Fachfirma suchen jetzt gemeinsam nach einer Lösung. Bis der Fehler behoben ist, bleibt das Glockenspiel mit Rücksicht auf die Nachbarschaft bis auf Weiteres außer Betrieb, so die Gemeinde Hirschberg.