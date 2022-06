Gleisarbeiten rund um die Theodor-Heuss-Brücke

per Mail teilen

In Heidelberg beginnen die Gleisarbeiten rund um die Heidelberger Theodor-Heuss-Brücke. In zwei Bauphasen ersetzt die Rhein-Neckar-Verkehr-Gesellschaft (rnv) stark befahrene Gleise zwischen Bismarckplatz, Theodor-Heuss-Brücke und Brückenkopfstraße. Ab Donnerstag entfernt die rnv alte Schienen hinter und vor der Theodor-Heuss-Brücke. In dieser Zeit müssen sich Anwohner auf starken Lärm einstellen - auch nachts. Zwischen dem 6. und 12. Juni werden dann Gleisarbeiten auf der Brücke vorgenommen. Im gesamten Zeitraum sind zahlreiche Bus- und Bahnlinien von den Baumaßnahmen betroffen. Für sie wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Autofahrer müssen mit Umleitungen und Fahrbahnverengungen rechnen.