In der Region ist es wegen überfrierender Nässe zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen. Allein in Südhessen hat die Polizei 13 Glatteisunfälle gezählt. In den meisten Fällen waren es kleinere Blechschäden ohne Verletzte. In den höheren Lagen im Odenwald stellten sich an Steigungen mehrere Lastwagen quer. Der Verkehr war teilweise behindert. Im Neckar-Odenwald-Kreis meldet die Polizei bislang fünf Unfälle deren Ursache Schnee und Eisglätte waren. In Weinheim und Sinsheim herrschte eine ähnliche Straßen-Situation mit je zwei Unfällen. In der Nähe von Speyer war in der Nacht ein Lkw-Fahrer laut Polizei auf glatter Fahrbahn zu schnell in eine Kurve gefahren - das Fahrzeug stellte sich quer und der angekoppelte Anhänger kippte um. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.