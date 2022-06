GKM als mögliche Gasersatz-Reserve?

Nach der Drosselung russischer Gaslieferungen hat Bundes-Wirtschaftsminister Habeck angekündigt, eventuell Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu nehmen, um eine mögliche Versorgungslücke füllen zu können. Dabei könnte auch das GKM Mannheim zum Einsatz kommen. Das Großkraftwerk Mannheim teilte auf SWR Anfrage mit, Block 7 sei als Reserve-Block generell funktionsfähig. Er ist derzeit auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers auch in Betrieb. Ob und wann Block 7 für den Bund als Gasersatz-Reserve zum Einsatz komme, könne bislang noch nicht gesagt werden, so ein GKM-Sprecher. Im Großkraftwerk sind aktuell alle vier Steinkohle-Blöcke in Betrieb. Sie liefern Bahnstrom für die Deutsche Bahn und Strom für zweieinhalb Millionen Haushalte in der Region sowie Fernwärme. Spätestens 2034 ist geplant das Steinkohle-Kraftwerk vom Netz zu nehmen.