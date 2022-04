GKM: Ab August keine russische Steinkohle mehr

per Mail teilen

Das Großkraftwerk Mannheim – kurz GKM – bereitet sich derzeit darauf vor, nach dem 10. August keine russische Steinkohle mehr zu verwenden. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage des SWR. Der Termin im August ist durch eine EU-Verordnung vorgegeben, die das Sanktionspaket gegenüber Russland regelt. Demnach dürfen Kauf- und Importverträge für russische Kohle und andere feste fossile Brennstoffe nur noch bis zum 10. August ausgeführt werden. Und das auch nur, wenn sie vor dem 9. April abgeschlossen wurden. Der Abschluss neuer Verträge ist seitdem verboten. Das GKM sei aktuell dabei, die Beschaffung an die neuen Vorgaben anzupassen, heißt es in einer Stellungnahme des Mannheimer Großkraftwerks. Als Ersatz für russische Kohle könne man den Brennstoff künftig aus Ländern wie Australien, Indonesien, USA, Kolumbien und Südafrika beziehen.