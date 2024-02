In Hassmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis soll in den kommenden Jahren im großen Stil Gips abgebaut werden.Die Vorbereitungen dazu laufen inzwischen auf Hochtouren. Schon jetzt gewinnt das UNternehmen Heidelberg Materials im nahegelegenen Obrigheim Gips, in der größten Untertageanlage ihrer Art in ganz Deutschland. In Hassmersheim erwarten Experten einen fast doppelt so hohen Ertrag: Sie vermuten unter der Erde über 40 Mio Tonnen Gips. Jens Reimer von Heidelberg Materials: