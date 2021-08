per Mail teilen

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg, kurz GGH, hat im vergangenen Geschäftsjahr rund 64 Millionen Euro in Neubaumaßnahmen in der Stadt investiert. Das teilte die Gesellschaft mit. Laut Geschäftsbericht liegt der Bestand jetzt bei über 7.300 Wohnungen. Eigenen Angaben zufolge ist GGH der größte Vermieter in Heidelberg. Als Projekte im vergangenen Jahr nennt die GGH unter anderem den Bau der Großsporthalle im Stadtteil Kirchheim sowie das neuen Höllenstein-Quartier mit über 330 Wohnungen.