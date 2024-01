Seit November kämpfen 170 Mietparteien im Heidelberger Emmertsgrund mit einer schwächelnden Wärmeversorgung. Die Wohnungsgesellschaft GGH hat jetzt eine Mietgutschrift angekündigt.

Die stadteigene Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) in Heidelberg bietet Mieterinnen und Mietern in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg eine Mietgutschrift an. Damit will sie für die seit November schwächelnde Wärmeversorgung entschädigen. Die Briefe seien allen betroffenen 170 Mietparteien zugeschickt worden, sagte die Pressesprecherin der GGH dem SWR.

Höhe der Entschädigung noch unklar

Wie hoch die Mietgutschrift ist, stehe noch nicht fest. Erst müssten alle anstehenden Reparaturen erledigt sein. Der defekte Wärmetauscher für die Wohnblöcke der Emmertsgrundpassage wird voraussichtlich Ende Januar ausgetauscht.

Hot-Mobile jetzt für Heizung und Warmwasser

Bis dahin gibt es eine Notlösung. Zwei "Hot-Mobile" - das sind dieselbetriebene Heizcontainer - stützen die Warmwasserversorgung und mittlerweile auch die Heizung. Sie bringen rund 80 Prozent der Normalleistung, so die GGH. Der defekte Wärmetauscher, der die ankommende Fernwärme für die Häuser bereitstellt, kann aktuell nur noch wenig Wärme bereitstellen.

In einigen Hochhäusern im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund wird jetzt mit einer Notlösung geheizt SWR

Mobile Geräte: Genug Leistung für die kalten Tage

Die Wohnblöcke seien mittlerweile durch die mobilen Geräte gut aufgeheizt, heißt es bei der GGH, die Wärmenachfrage sei deshalb sogar gesunken. Bei 23 Grad regeln die Thermostate in den Wohnungen ab. Für die kommenden kalten Tage sollten die beide "Hot-Mobile" genug Leistung bereitstellen, heißt es.

Grundsätzlich Anspruch auf Mietminderung

Grundsätzlich steht Mietern bei einem Totalausfall der Heizungen das Recht zu, die Miete um bis zu 100 Prozent zu mindern. Das haben Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) bestätigt. Einen Totalausfall hat es allerdings im Emmertsgrund bei der Heizung nicht gegeben. Seit November schwächelt die Heizung in der Emmertsgrundpasse 9 bis 23 stark, über die Feiertage kam phasenweise kein Warmwasser mehr aus den Leitungen. Die Höhe einer möglichen Mietminderung müsste deshalb im Streitfall individuell ermittelt werden, das bestätigen Experten dem SWR.

In einigen Häusern auf dem Emmertsgrund in Heidelberg gab es wochenlang Probleme mit Heizung und Warmwasser. SWR

"Sanierungsstau" auf dem Emmertsgrund

Der Heidelberger Emmertsgrund war Anfang der 1970er Jahre entstanden. Der Versuch der Stadt Heidelberg, die Wohnungen zu verkaufen, scheiterte 2008 an einem Bürgerentscheid. Mittlerweile allerdings machen die Wohnblöcke einen verwohnten Eindruck. Auch der defekte Wärmetauscher hatte offenbar schon zu viele Jahre Dienst getan. Der Heidelberger Stadtrat Bernd Zieger (Die Linke) hat das Thema "Sanierungsstau" bereits angesprochen. Er verweist darauf, dass in andere Wohnungen und Häuser der GGH viel Geld geflossen sei, nicht aber in die Emmertsgrundpassage.

GGH: Alle Mieter werden gleich behandelt

Die Emmertsgrundpassage wird von überdurchschnittlich vielen Menschen mit Migrationshintergrund und zum Teil schlechten Deutschkenntnissen bewohnt. Die GGH weist gegenüber dem SWR ausdrücklich darauf hin, dass alle Mieter gleich behandelt würden. Der Ticketservice behandle jeden Kunden gleich und nicht weniger intensiv als in anderen Beständen der GGH.