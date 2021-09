In einem Wohnhaus in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 23-jähriger Mann zwei Menschen niedergestochen. Polizisten schossen auf den Tatverdächtigen.

Nach Angaben der Polizei war es um kurz nach 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter den Bewohnern des Hauses in Bammental gekommen. Warum, das sei bislang noch nicht bekannt, heißt es weiter. Mann sticht auf Bewohner ein Dabei habe ein 23-jähriger Mann auf zwei andere Bewohner eingestochen. Das Alter des Tatverdächtigen nannte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Die Polizei sei vor Ort auf den Mann getroffen, der noch immer eine Stichwaffe bei sich getragen habe. Drei Schwerverletzte - Stichwaffen sichergestellt Der 23-Jährige wurde durch die Polizei vor Ort angeschossen und so gestoppt. Sowohl die beiden Angegriffenen als auch der Tatverdächtige wurden schwer verletzt. Die Bewohner seien aber außer Lebensgefahr, so die Polizei. Bei der Festnahme sind nach ersten Informationen zwei Stichwaffen sichergestellt worden. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat den Fall übernommen, Spezialisten sind derzeit noch in dem Haus in Bammental. Der Tatort ist weiterhin abgesperrt.