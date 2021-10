Ein 31-jähriger Mann steht unter dringendem Verdacht, am vergangenen Dienstag in Mannheim eine Frau ermordet zu haben. Laut Polizei führten DNA-Spuren zu dem Tatverdächtigen.

Der 31-Jährige ist nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz. Er wurde am Samstagabend nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in Duisburg, in der Wohnung eines Bekannten, aufgespürt und der Sonderkommission überstellt, so die Ermittlungsbehörden.

UPDATE: #Festnahme - Tatverdächtiger in #Untersuchungshaft https://t.co/YdAd5ZdN5t

Noch keine Aussage gemacht

Der Verdächtige habe bisher keine Angaben gemacht, Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Frau war am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt tot aufgefunden worden.

Eine Obduktion hatte ergeben, dass die rumänische Staatsbürgerin durch Gewalteinwirkung gestorben war. Eine 50-köpfige Sonderkommission sucht weiterhin nach Zeugen.