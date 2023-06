Gewalt im Schwimmbad: Kontrollen und Hausverbote gefordert

per Mail teilen

Auseinandersetzungen im Schwimmbad, die in Gewalt enden - wie zuletzt in einem Mannheimer Freibad. Das ist leider kein Einzelfall. Schwimmmeister und Polizei fordern mehr Maßnahmen.

Nach einer Massenschlägerei in einem Mannheimer Freibad fordern Polizei und Schwimmmeister strengere Einlasskontrollen und die Anwesenheit von Sicherheitsunternehmen vor Ort. Auch in Berlin musste die Polizei wegen einer Auseinandersetzung in einem Schwimmbad anrücken.

Schwimmmeister wollen Hilfe der Polizei

Schwimmmeister klagen über zunehmende Aggression und mangelnden Respekt. Vor allem Kolleginnen seien davon betroffen und würden zum Teil sogar bedroht. Der Bundesverband der Schwimmmeister hätte gerne mehr Unterstützung durch die Polizei. Beispielsweise dadurch, dass Beamte regelmäßig an den Bädern Streife fahren und Präsenz signalisieren.

Polizeigewerkschaft: Einlasskontrollen, Security und Videoüberwachung

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Einlasskontrollen und private Sicherheitsunternehmen in den Bädern. Diese sollten das Hausrecht durchsetzen. Hausverbote müssten schnell und niederschwellig verhängt werden können und das auch für längere Zeit. Auch eine Videoüberwachung in den Bädern könne aus Sicht der GdP abschreckend wirken.

Vorfälle in Schwimmbädern in Mannheim und Berlin

Im Mannheimer Herzogenriedbad war bei einer Schlägerei mit 40 Beteiligten ein 24-Jähriger durch einen Messerstich verletzt worden. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung, nachdem zwei Unbekannte einen 12-Jährigen ins Becken gestoßen und unter Wasser gedrückt haben sollen. Die Polizei sucht noch immer nach den Männern.

Auch in Berlin-Neukölln musste die Polizei ein Schwimmbad nach einer Schlägerei räumen. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es habe dabei mehrere Verletzte gegeben.

"Freibäder sind Orte, an denen viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Das birgt Potenzial für Stress."

Vor allem in den Sommermonaten kommt es bundesweit in Freibädern zu Auseinandersetzungen, die eskalieren und die Polizei auf den Plan rufen. Die Bäder-Betriebe in Berlin setzen laut dpa bereits private Sicherheitsfirmen ein, dafür würden rund 1,5 Millionen Euro im Jahr ausgegeben, heißt es.