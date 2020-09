Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen, auch in der Region, steigt wieder an. Darauf versucht sich auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg vorzubereiten. Wie? Das verrät der Chef des Behörde im SWR-Interview.