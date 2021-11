Gesundheitsamt schränkt Kontaktverfolgung ein

Die Gesundheitsämter im Land ändern wegen der derzeit stark steigenden Corona-Infektionen die Kontaktverfolgung. Das gilt auch für das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg. Positiv auf das Coronavirus getestete Personen und enge Kontaktpersonen werden demnach nicht mehr routinemäßig kontaktiert. Stattdessen sollen sich die Gesundheitsämter künftig vor allem auf die Verfolgung von Kontaktpersonen bei größeren Ausbrüchen wie zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen konzentrieren. Über 240 neue Corona Fälle wurden am Donnerstag allein im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg gemeldet. Landrat Stefan Dallinger (CDU) appelliert in diesem Zusammenhang an die Eigenverantwortung der Bürger. Wer Symptome spüre, solle sich testen.