Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auch in Mannheim. Das Gesundheitsamt meldet 15 weitere Fälle und appelliert, sich auch bei geringen Krankheits-Symptomen testen zu lassen. Außerdem ruft das Gesundheitsamt alle Personen, die am 16.Juli die Mannheimer Bar „Filmriss“ in den Quadraten besucht haben, auf, sich zu melden. Ein Gesundheitsamt aus der Metropolregion habe die Mannheimer Kollegen informiert, dass sich eine mit Corona infizierte Person am fraglichen Abend dort aufgehalten habe. Gäste, die zur gleichen Zeit die Bar besucht haben, gelten als enge Kontaktpersonen. Zwar laufe die Kontaktpersonen-Nachverfolgung, es sei aber davon auszugehen, dass nicht alle Bar-Besucher die Luca App genutzt hätten.