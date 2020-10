Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg kommt wegen steigender Coronazahlen nicht mehr mit der Nachverfolgung hinterher. Der Leiter Dr. Rainer Schwertz spricht im SWR-Interview über Ansteckung im privaten Umfeld und die erhoffte Hilfe durch Bundeswehr und Studenten.

In immer mehr deutschen Großstädten wird der sogenannte Inzidenzwert von 35 überschritten - also mehr als 35 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner pro Woche.

Ansteckung eher im privaten Umfeld

Wie sieht denn die aktuelle Corona-Lage in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis aus?

Dr. Rainer Schwertz: Es ist leider so, dass wir über die letzten Tage steigende 7-Tage-Inzidenz-Zahlen beobachten. Also in Heidelberg sind das schon ungefähr bei 30, 31 und im Rhein-Neckar-Kreis bei Mitte 20 Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner bezogen auf eine Woche.

Wo stecken sich die Menschen an?

Die Menschen stecken sich insbesondere im sozialen Umfeld an. Wir haben ja immer noch zum Großteil eher jüngere Leute, unter 30-Jährige. Die stecken sich meistens dann an, wenn sie mit anderen zusammen kommen. Das heißt: privat bei Feiern oder in der Schule oder beim Sportverein.

Dr. Rainer Schwertz, der Leiter des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Kommen Ihre Mitarbeiter aktuell noch gut nach mit der Kontaktnachverfolgung?

Nein, leider nicht. Bis Mitte/Ende letzter Woche haben wir noch relativ gut nachverfolgen können. Aber über das Wochenende ist es so, dass die steigenden Fallzahlen mit auch sehr, sehr hohen Kontaktpersonenanzahl pro Fall uns mehr oder weniger zurückgeworfen haben. Wir hecheln hinterher und haben zum Teil einen Zeitverzug von leider fast zwei Tagen. Die Situation ist sehr problematisch: Wenn die Kontaktpersonen nämlich nicht informiert sind darüber, dass sie Kontaktperson sind, verhalten sie sich natürlich so, als ob sie negativ wären. Das ist schlecht. Denn wenn sie tatsächlich schon selbst positiv sind und wenig Symptome haben, dann könnten sie auch weitere Personen anstecken.

Mehr Studenten und Bundeswehr angefordert

Wie viele Mitarbeiter haben Sie Stand Jetzt zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung?

Wir haben Stand Jetzt circa 45-50 Personen in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, die wir auch durch die Akquise von Studierenden, die uns ja auch schon mal im Frühling geholfen haben, so leisten können. Wir haben heute gleich noch mal angefordert, dass wir über eine Ausschreibung weitere Personen akquirieren können. Studierende, insbesondere der naturwissenschaftlichen Fakultäten, bitte ich, sich zu melden. Wir haben auf unserer Webseite die Annonce aufgegeben und wir hoffen, dass wir noch einmal 30 akquirieren können.

Was halten Sie von dem Vorschlag, Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung bei der Kontaktverfolgung in die Gesundheitsämter zu schicken?

Wir sind dankbar, für jede Person, die uns hilft. Ich bin auch dankbar, wenn wir Bundeswehrsoldaten bekommen. Auch wir werden heute einen entsprechenden Hilferuf an die Bundeswehr stellen. Ich weiß, es gibt andere Stellen im Land, wie z. B. Stuttgart, wo es noch mehr brennt als bei uns. Aber wir heben auch den Finger und ich bin dankbar, wenn uns Bundeswehrsoldaten unterstützen. Da haben wir ja schon gute Erfahrung gemacht auch zur Zeit der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren.

Bei positivem Test auf jeden Fall in Quarantäne begeben

Welche Reaktion bekommen Ihre Mitarbeiter im Gesundheitsamt mittlerweile von den Menschen, deren Quarantäneeinhaltung die Mitarbeiter regelmäßig kontrollieren? Hat sich da etwas verändert?

Die große Diskussion, die wir jetzt führen, auch innerhalb der Medien ist, wie restriktiv sollen die Maßnahmen sein, um zu verhindern, dass sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. Also aus meiner Sicht steht und fällt alles mit der Disziplin der einzelnen Bürger. Zum Teil ist es so, dass wir auch Anrufe bekommen von Bürgern, die positiv getestet wurden, aber die haben das Ergebnis eher mitgeteilt bekommen als wir selbst. Wir können ja nur dann aktiv werden, wenn wir das Ergebnis bekommen über das Labor. Deshalb appeliere ich auch dringend an alle, die einen positiven Nachweis haben, ohne dass sie schon Kontakt zum Gesundheitsamt hatten, dass sie sich bitte entsprechend verhalten und sich selbst erstmal in Quarantäne schicken, bevor der offizielle Kontakt über das Gesundheitsamt erfolgt.

Täuscht der Eindruck oder gibt's trotz der steigenden Infektionszahlen aktuell tatsächlich noch vergleichsweise wenig schwere Krankheitsverläufe, die also auf den Intensivstationen behandelt werden müssen?

Nein, der Eindruck täuscht nicht. Es ist tatsächlich so. Wir haben aber die Beobachtung aus dem Frühjahr, dass es immer eine zeitliche Verzögerung gibt. Das heißt, ich erwarte in 10 bis 14 Tagen eine Zunahme von stationären Aufnahmen und leider auch derjenigen, die dann wahrscheinlich auch intensivmedizinische Unterstützung brauchen.