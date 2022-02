Der Hund, der am Montag vor einem Supermarkt in der Mannheimer Innenstadt gestohlen worden war, ist wieder bei seinem Besitzer. Eine 21-jährige wohnsitzlose Frau hatte das Tier bei sich, als sie betrunken in einer Straßenbahn auffiel. Da sich die Frau bei der Kontrolle aggressiv gegen die Poilizisten verhalten habe, so die Polizei, kam sie in U-Haft.