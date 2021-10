Geständnisse in Prozess um EC-Karten-Betrug

Zum Prozessauftakt am Heidelberger Landgericht am Mittwoch haben der angeklagte 26-jährige Mann und die angeklagte 41-jährige Frau zugegeben, zahlreiche Seniorinnen und Senioren um insgesamt rund 23.000 Euro gebracht zu haben. Demnach hatten sie ihren Opfern in Supermärkten unter anderem in Darmstadt, Mannheim und Heidelberg die Geldbeutel samt EC-Karten und dazugehörigen PIN-Nummern gestohlen und mit jeder Karte in unterschiedlichen Städten Geld abgehoben. Der arbeitslose Kfz-Mechaniker und die sechsfache Mutter aus Rumänien müssen laut Gericht mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Am Ende des ersten Prozesstags beteuerte die angeklagte Frau unter Tränen, es tue ihr leid.