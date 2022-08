Gesprengter Geldautomat in Sinsheim: Zeugen gesucht

Möglicherweise versteckten sich die unbekannten Täter in leerstehenden Gebäuden oder Scheunen in Autobahn-Nähe, die sie möglicherweise auch schon während der Vorbereitung der Tat nutzten, etwa um Autokennzeichen umzumontieren. Wer entsprechende Beboachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden. Die Fahndung, unter anderem nach einem dunklen Audi, dauert an. Wie sich die Täter in der Nacht Zutritt zur Badewelt verschafften, ist offenbar noch unklar. Am Geldautomat und am Gebäude der Badewelt entstand ein Schaden von rund 30.000.- Euro. Über die gestohlene Geldsumme liegen noch keine Informationen vor.