Trickbetrüger scheitern an Bankangestellter

Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es laut Polizei zu verdanken, dass ein Trickbetrug in Brühl gescheitert ist. Demnach bekam bekam ein älteres Ehepaar aus Brühl am Donnerstagnachmittag einen Anruf: Die Enkeltochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind getötet worden sei. Die Enkelin müsse ins Gefängnis - es sei denn Oma und Opa hinterlegten eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro. Die beiden über 70-Jährigen glaubten dem Anrufer und riefen bei ihrer Bank an. Bei der Bitte an die Bankangestellte, die 40.000 Euro bereit zu legen, wurde diese misstrauisch und informierte die Familie des Ehepaars. Bei einem nochmaligen Anruf des Trickbetrügers machte ihm eine Angehörige laut Polizei klar, dass er kein Geld bekommen würde. Jetzt ermittelt die Heidelberger Kriminalpolizei