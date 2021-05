In den USA läuft ein Verfahren gegen einen Mann aus dem Odenwald, der kinderpornografische Schriften besessen haben soll. Jetzt hat die Mosbacher Staatsanwaltschaft weitere Vorwürfe erhoben.

Das Amtsgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) hat bereits im April einen europäischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der in den USA in Untersuchungshaft sitzt. Bei der Sichtung von Beweismaterial habe sich der dringende Verdacht ergeben, dass der Mann nicht nur kinderpornografisches Material besessen habe, sondern sich auch aktiv wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar gemacht haben könnte, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Untersuchung des entsprechenden Materials, das bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt wurde, dauere noch an, so die Mosbacher Behörde.

Staatsanwaltschaft Mosbach prüft Auslieferungsantrag

In Texas läuft ein Verfahren wegen Besitzes von kinderpornografischen Schrfiften gegen ihn. Diesen Vorwurf hat die Staatsanwaltschaft nun ausgeweitet. Ob ein Auslieferungsersuchen erstellt wird, werde man noch entscheiden. Möglich wäre auch, dass die hiesige Behörde bei der US-Justiz die Vollstreckung einer entsprechenden Strafe beantragt.

Am Flughafen Houston/Texas festgenommen

Der leitende Angestellte war bei einer Dienstreise im Dezember 2019 auf dem Flughafen Houston kontrolliert worden. Dabei sollen die Ermittler Videos mit kinderpornografischen Darstellungen auf seinem Handy gefunden haben. Seitdem sitzt er in einem amerikanischen Gefängnis. Das US-Verfahren war wegen der Pandemie mehrmals verschoben worden.