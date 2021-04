Der Geschäftsführer einer Mannheimer Reisefirma soll Kunden um viele Tausend Euro betrogen haben. Deshalb steht er jetzt vor dem Landgericht. Laut Anklage hatte der Mann in 43 Fällen von gutgläubigen Kunden Anzahlungen in Höhe von knapp 114.000 Euro kassiert. Die Reisen fanden niemals statt. Das Geld soll er unter anderem für seinen Lebensunterhalt, die Aufrechterhaltung seines Geschäfts und für eigene Reisen ausgegeben haben. Außerdem wirft ihm die Anklage Insolvenzverschleppung vor. Selbst nachdem er schließlich doch noch einen Insolvenzantrag gestellt hatte, soll er gutgläubigen Kunden in vier Fällen zur Buchung von Reisen gebracht haben. Dadurch entstand ihnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Schaden von rund 22.000 Euro. Außerdem wird dem Mann vorgeworfen, bei der Beantragung von Corona-Soforthilfen bewusst falsche Angaben gemacht und dadurch Überbrückungshilfen in Höhe von rund 16.500 Euro erhalten zu haben.