per Mail teilen

Eigentlich wollte Jannik Hübner aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) diesen Sommer als jüngster Pilot einmal um die Welt fliegen. 45 Stopps und 40.000 Kilometer waren geplant. Doch dann hat ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Weltrekord ist damit futsch.

Jannik Hübner hatte seine Weltreise bis ins kleinste Detail geplant. Von Deutschland sollte es nach Asien gehen, dann weiter nach Kanada und Grönland und zurück nach Europa.

Kurpfalz statt Weltreise

Stattdessen werkelt der 17-Jährige in Sinsheim am Motorsegler und macht mit seinem Freund einen Ausflug nach Mannheim. Für den Weltrekord als jüngster Pilot ist er nächstes Jahr zu alt. Die Welt umrunden will er aber dann trotzdem noch.