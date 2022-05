MVV möchte Geothermie für Fernwärmeversorgung nutzen

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV möchte bei der Versorgung mit Fernwärme in Zukunft unter anderem auf Geothermie setzen. Im Gespräch ist dafür eine Kooperation mit der Firma "Vulcan Energie Ressorcen", die ihre Pläne am Montagabend im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt hat. Durch tiefe Bohrungen soll lithiumreiches Wasser gewonnen und daraus CO2-freie Wärme erzeugt werden. Die Genehmigung dafür müsste das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg erteilen. Noch ist allerdings offen, ob und wo die MVV Geothermie nutzen könnte. Derzeit befindet sich das Ganze in der Prüfungsphase.