In Heidelberg muss in der Altstadt nicht mehr generell eine Maske getragen werden. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte einem Bürger Recht gegeben, der gegen die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Widerspruch eingelegt hatte.

Die erweiterte Maskenpflicht in Teilen der Altstadt, auf dem Bismarckplatz und dem Bahnhofsvorplatz gilt nicht mehr. Wie die Stadt mitteilt, gilt in Heidelberg bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum nun die Landesregelung.

Laut Stadt muss innerhalb von Fußgängerbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden - überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Verwaltungsgericht gibt Kläger Recht

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte am Montag Zweifel an der Rechtmäßigkeit der erweiterten Maskenpflicht geäußert.

Der Kläger war dagegen vorgegangen, dass er in der Heidelberger Altstadt selbst dann einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, wenn er genügend Abstand zu anderen einhält - also unabhängig von der konkreten Situation. So schrieb es die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt noch bis Montag vor.

Stadt passt Regeln an Land an

Jetzt hat die Stadt reagiert und die Verfügung an die Landesverordnung angepasst - auch wenn die Entscheidung des Gerichts zunächst nur für den Einzelfall galt.

Dem SWR sagte der Kläger, er lehne die Maskenpflicht nicht grundsätzlich ab, sondern nur da, wo sie unverhältnismäßig in seine Grundrechte eingreife.

Sperrstunde und Alkoholverkaufsverbot

Auf die steigenden Corona-Zahlen reagiert die Stadt mit weiteren Maßnahmen. Ab Dienstag gilt für alle Heidelberger Gaststätten, Restaurants, Cafés, Bistros und Kneipen sowie für alle öffentlichen Vergnügungsstätten eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Bis 6 Uhr des Folgetages dürfen sie nicht mehr öffnen. Außerdem darf freitags und samstags in der gesamten Stadt ab 23 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden.