Kräuter, Salat und Gemüse - Die Schüler der Klasse 6a im Mannheimer Elisabeth-Gymnasiums bauen all das selbst in ihrem Klassenzimmer an.

Die Schülerinnen und Schüler bauen im Klassenzimmer kleine Hochbeete auf, die sie das ganze Jahr über bepflanzen. Das Projekt wird unterrichtlich begleitet und ist eine Kooperation mit der "GemüseAckerdemie“. Weitere Klassen sollen folgen Zukünftig sollen alle Klassen der Orientierungsstufe des Mannheimer Elisabeth-Gymnasiums Hochbeete im Klassenzimmer haben. Das langfristige Ziel ist ein "Schulacker“, sagt Schulleiterin Manuela Weiß.