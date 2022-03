Legendäres Mannheimer Eisstadion am Friedrichspark bald Geschichte

Das alte Eisstadion am Friedrichspark in Mannheim direkt neben dem Schloss wird abgerissen. Es ist das Ende einer langen Tradition und auch ein neuer Anfang.

Die Universität Mannheim baut auf dem Gelände drei Gebäude für 20 Hörsäle und Büros. Der Gemeinderat hat das mit großer Mehrheit beschlossen und damit das Ende dieser legendären Spielstätte der Adler besiegelt.

Da tobte der Mannheimer Friedrichspark

Als die Adler Mannheim am 11. April 1997 den Meistertitel perfekt machten, tobte der Friedrichspark - so wie auch in den beiden nächsten Jahren, denn es gab drei Titel in Folge. Das kleine Eisstadion direkt neben dem Schloss, das von der Universität genutzt wird, war die gefürchtete Heimspielstätte der Adler. Es war ein kleines, an den Seiten offenes, zugiges Stadion, das erst spät von einer freien Eisfläche zum Stadion umgebaut worden war.

Schlittschuhlaufen für alle

1939 war die Eisfläche nach der Gründung des Mannheimer Eis- und Rollsportclubs eröffnet worden und war dann Schlittschuhlauffläche für die Bevölkerung und immer mehr auch Spielstätte für die Eishockey-Cracks.

Eisstadion war laut, urig und zugig

Während der Spiele ging es immer heiß her, und wer einen Platz bei den Spielen haben wollte, musste früh da sein. Das Stadion war urig und monnemerisch laut. Viele Fans trauern dem heute nach, die Stimmung in der SAP-Arena sei eben nicht mehr so gut, sagen sie.

Ohne Bierkasten keine Sicht

Das Eisstadion am Friedrichspark war klein und die Zuschauerränge relativ flach. Also war der Bedarf an Leitern, Bierkästen oder Styroporblocks groß - um hinten überhaupt etwas vom Spiel mitzubekommen.

Weltstars im Eisstadion

Und es gab natürlich Konzerte dort. Tina Turner, Supertramp, BAP oder Bryan Adams traten dort auf. Public Viewings während der Fußball-WM waren weitere Höhepunkte.

Abriss wohl noch dieses Jahr

Jetzt wird das alte Eisstadion zurückgebaut, der Abriss beginnt wohl noch dieses Jahr. Aber die drei neuen Gebäude der Universität nehmen nicht so viel Platz weg. Der Baumbestand bleibt weitgehend erhalten, die Gebäude selbst sollen zu mindestens 30 Prozent begrünt werden.

Mehr Sicherheit für den Friedrichspark

Und der Park soll vor allem sicherer werden. Es ist zwar kein Kriminalitätsschwerpunkt, bestätigt die Polizei, aber ein Angst-Raum war es schon. Mit dem Abriss verschwinden die Erinnerungen, aber der Friedrichspark wird dadurch wohl ein bisschen schöner.