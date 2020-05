Der Konzertveranstalter DeMi Promotion ist einer möglichen Absage des Naidoo-Konzerts in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zuvor gekommen. Der Auftritt des umstrittenen Mannheimer Sängers auf der Festwiese in Ladenburg ist in die Mannheimer SAP-Arena verlegt worden. Damit war auch die Gemeinderatsentscheidung hinfällig.

Die Grünen im Ladenburger Gemeinderat hatten gefordert, das Konzert abzusagen, weil Naidoo in jüngster Zeit immer wieder durch krude Verschwörungstheorien und Songtexte mit fremdenfeindlichen Andeutungen aufgefallen war. Die Entscheidung des Veranstalters DeMi-Promotion war am Mittwoch kurz vor der Gemeinderatssitzung bekannt geworden. Die Grünen zogen daraufhin ihren Antrag zur Absage des Konzerts zurück. Grüne wollen gemeinsame Entscheidung

Sie möchten jetzt gemeinsam mit allen Fraktionen eine Entscheidung herbeiführen, wie künftig kulturelle Veranstaltungen in der Stadt behandelt werden, ohne die künstlerische Freiheit einzuschränken. Darüber soll zeitnah im Gemeinderat abgestimmt werden. Ganze Konzertreihe verlegt

Der Auftritt Naidoos soll jetzt nach Angaben von DeMi am 9. Oktober 2021 in der Mannheimer SAP-Arena stattfinden. Xavier Naidoo macht derzeit wieder verstärkt auf sich und diverse Verschwörungstheorien aufmerksam: Vor kurzem hatte Naidoo in einem Video unter anderem die Maskenpflicht in Deutschland kritisiert. Macht mit kruden Theorien auf sich aufmerksam: Der Mannheimer Xavier Naidoo Imago GEPA pictures/Daniel Goetzhaber Aktuell war Naidoo bei der früheren Tagesschau-Sprecherin Eva Herman auf deren YouTube-Kanal im Interview zu sehen. Sie ist bereits seit Jahren in der rechten Szene verwurzelt. Unter anderem sind von Herman beim rechten Kopp-Verlag diverse Bücher erschienen. 45 Minuten Verschwörungstheorien: Xavier Naidoo und Eva Herman Youtube Kritik von allen Seiten Der Konzertveranstalter DeMi Promotion selbst hatte sich gegenüber dem SWR kritisch zu Naidoo geäußert: "Identifizieren können wir uns mit den aktuellen, privaten Äußerungen von Herrn Naidoo selbstredend auch nicht, werden aber dazu im speziellen keine Stellung beziehen oder uns entsprechend äußern." Dennis Gissel (DeMi Promotion) Auch Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz hatte Naidoo kritisiert, nachdem dieser den Politiker als "faschistoid" bezeichnet hatte.