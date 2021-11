Gemeinderatssitzung soll live im Internet übertragen werden

Die Stadt Heidelberg will die nächste Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, den 10. November live im Internet übertragen. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an der Übertragung der Sitzung aus dem Großen Rathaussaal auf der Internetseite, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Laut Oberbürgermeister Eckart Würzner ist die Live-Übertragung ein gutes Instrument, um die Arbeit des Gemeinderates noch transparenter zu machen. Für Bürgerinnen und Bürger besteht daneben weiterhin die Möglichkeit, die Sitzung im Rathaus zu verfolgen.