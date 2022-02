Gemeinderat entscheidet über Wohnbebauung in PHV

Wie sieht das Konzept fürs Wohnen auf der ehemaligen US-Fläche in Patrick-Henry-Village aus? Darüber entscheidet am Donnerstag der Heidelberger Gemeinderat. Das Wohnungsangebot im neu entstehenden Stadtteil soll vielfältig sein. Das Konzept sieht jeweils zur Hälfte Eigentumswohnungen und Mietwohnungen vor. Die Hälfte der Wohnungen in PHV müsse auch für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen bezahlbar sein. Etwa 30 Prozent sind als geförderter Wohnraum geplant. Nach derzeitigen Planungen könnten 5.350 Wohnungen auf dem ehemaligen US-Gelände entstehen. In der Anfangsphase wird im Süden des Areals gebaut, später im Norden. Dort ist auch das Ankunftszentrum für Flüchtlinge geplant.