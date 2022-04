Mannheimer Gemeinderat beschließt Städtepartnerschaft mit Czernowitz

Einstimmig beschlossen: Mannheims erste Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt. Außerdem soll es eine Million für die Partnerstädte in der Ukraine, Moldau und Polen geben.

Der Mannheimer Gemeinderat hat in einer Sondersitzung einstimmig für eine Städtepartnerschaft mit Czernowitz in der Ukraine gestimmt. Bislang gab es lediglich eine Kooperation zwischen beiden Städten.

Von Kooperation zu Städtepartnerschaft

Der Bürgermeister von Czernowitz, Roman Klichuk, war der Gemeinderatssitzung live zugeschaltet. Er berichtete über die Situation in seiner Stadt. Czernowitz wird die zwölfte Partnerstadt Mannheims und die erste in der Ukraine. Laut Stadt tritt die Vereinbarung mit der Unterzeichnung in Kraft. Der Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

Millionenhilfe für Partnerstädte



Der Gemeinderat hat außerdem Hilfen von bis zu einer Million Euro für die Partnerstädte Czernowitz (Ukraine), Chişinău (Moldau) und Bydgoszcz (Polen) auf den Weg gebracht. Der enorme Zuzug von Flüchtenden stelle die drei Städte vor extreme logistische und humanitäre Herausforderungen, so die Stadt. Aus allen drei Städten seien bereits konkrete Hilfegesuche an Mannheim gerichtet worden.

In der Sondersitzung am 5. April hat der Gemeinderat #Mannheim die Verwaltung ermächtigt, Hilfsleistungen für die Städte Czernowitz (Ukraine), Chişinău (Moldau) und Bydgoszcz (Polen) in Höhe von insgesamt bis zu einer Million Euro zu tätigen. https://t.co/WN489irCM3 https://t.co/dT5mJd9qq0

Czernowitz ist wichtiger Zufluchtsort

Czernowitz liegt in der Westukraine im Oblast Tscherniwzi. Die Stadt sei ein wichtiger Zufluchtsort für Binnenflüchtlinge aus der gesamten Ukraine geworden. In der Stadt mit rund 260.000 Einwohnern seien inzwischen über 55.000 registrierte Menschen aus allen Teilen der Ukraine angekommen.

Ukrainischer Bürgermeister bittet um Hilfe

Innerhalb kürzester Zeit habe die Stadt eine grundlegende Infrastruktur aufbauen müssen, um die Geflüchteten in der Stadt aufzunehmen zu können. Um die enormen Herausforderungen bewältigen zu können, habe der ukrainische Bürgermeister Roman Klichuk die Stadt Mannheim schriftlich um Hilfe gebeten.

Emotionale Worte des Bürgermeisters von Czernowitz

"Ich hoffe, sie bleiben immer glücklich, so wie die Ukrainer es waren - ich bin sicher, dass das Gute immer das Böse besiegt."

Mit diesen Worten beendete der Bürgermeister von Czernowitz seine Schilderungen bei der Mannheimer Gemeinderatssitzung.

Der Bürgermeister von Czernowitz, Roman Klichuk, dankt dem Mannheimer Gemeinderat für die Beschließung der Städtepartnerschaft SWR

Zahlreiche Möglichkeiten, um die Städte zu unterstützen



Hilfsmöglichkeiten könnten laut Stadt Mannheim Zahlungen an Hilfsorganisationen vor Ort oder an Organisationen in Deutschland sein. Die würden dann direkt in den drei Städten helfen. Möglich seien auch Direktzahlungen an kommunale Unternehmen in den drei Städten, aus den Bereichen der kritischen Infrastruktur oder an Wohnungsbaugesellschaften. Denkbar sei auch Unterstützung bei Beschaffungen vor Ort oder Hilfslieferungen, wie Material des zivilen Katastrophenschutzes. Außerdem brauche man vor Ort Nahrung, medizinisches Material und Notstromaggregate.

Der Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" hatte bereits Aktionen für Czernowitz gestartet.

Mannheims Oberbürgermeister dankt Gemeinderat

Die Stadt Mannheim könne in dieser humanitären Krise gezielt ihre partnerschaftlichen Verbindungen nutzen, um neben der ideellen Solidarität mit ihren Partnerkommunen auch konkrete Unterstützung für die von Krieg und Flucht betroffenen Menschen zu leisten, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

"Ich danke dem Gemeinderat, dass er diese schnelle und unbürokratische Hilfeleistung (...) möglich gemacht hat."

Die vertrauensvollen Verbindungen und die direkten Kommunikationsstrukturen, die Mannheim aufgebaut habe, mache es der Stadt jetzt möglich, schnell und bedarfsgerechte Hilfe für die Partnerkommunen zu leisten.