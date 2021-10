Geldautomat in Eppelheim gesprengt

per Mail teilen

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und alamierte daraufhin die Polizei.

Die Unbekannten verursachten laut Polizei einen Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Nach Angaben der Polizei sind die Täter mit zwei dunklen Fahrzeugen geflüchtet.

Der Geldautomat in Eppelheim wurde am Freitag früh morgens gesprengt. Priebe/pr-video

Geldautomat komplett zerstört

Der SB-Automat steht in der Seestraße in Eppelheim, in einem kleinen freistehenden Häuschen. Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie die Umbauung komplett zerstört. Ob und wieviel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch nicht bekannt.

Fahnung läuft noch

Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang den Tätern die Flucht, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um mehrere Personen handelt.

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Geldautomat im Rhein-Neckar-Raum gesprengt wurde. Zum Beispiel in Rauenberg sprengten damals Unbekannte im Juli einen Geldautomaten. Im gleichen Monat wurden in Viernheim zwei Stück gesprengt. Ein weiterer im März in Schwetzingen.