Am Landgericht Mannheim beginnt der Prozess gegen drei Männer, die wegen Bandendiebstahls angeklagt sind. Die drei Angeklagten sollen versucht haben mit Spreizgerätschaften fünf Geldautomaten gewaltsam zu öffnen und Bargeld herauszuholen. Laut Staatsanwaltschaft misslangen viermal die Versuche im Juli und August 2020 in Abtsteinach (Kreis Bergstraße), Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis), Neunkirchen und Aglasterhausen (beide Neckar-Odenwald-Kreis). Beim fünften Versuch, ebenfalls im August 2020 in Mannheim, gelang es ihnen mit einem Spreizgerät 950 Euro zu stehlen. Die Männer wurden dabei ertappt und noch am Tatort festgenommen. Die Bande sitzt seitdem in Untersuchungshaft.