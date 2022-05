Geldautomat nahe der Autobahn gesprengt

per Mail teilen

In Sinsheim-Reihen (Rhein-Neckar-Kreis) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag gegen 2:20 Uhr einen Geldautomaten der Volksbank gesprengt. Das bestätigt die Polizei in Mannheim auf Anfrage. Es hat eine laute Explosion gegeben, die Polizei hat eine bislang erfolglose Großfahndung eingeleitet. Die Filiale liegt nahe der A6, die den Tätern womöglich als Fluchtweg diente. Der Bankraum wurde erheblich beschädigt, es gingen Scheiben zu Bruch. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz.