Unbekannte sprengen Geldautomat in Walldorf

In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in einem Supermarkt gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Gegen 3:45 Uhr haben sich mehrere Täter gewaltsam Zugang zum Lebensmittelmarkt verschafft und den Bankautomaten im Eingangsbereich gesprengt. Durch die Sprengung wurden der Automat und Teile der Innenausstattung des Gebäudes beschädigt. Höhe der Beute der Geldautomaten-Sprengung noch unklar Die Höhe der Beute und der entstandene Schaden sind noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete, überregionale Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei Heidelberg haben die Spurensicherung am Tatort übernommen. An den weiteren Ermittlungen sind auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts beteiligt. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie hat ein Hinweistelefon einrichtet (0621-1744444).