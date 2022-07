per Mail teilen

Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden. Betroffen war am frühen Samstagmorgen ein Automat im Kaufland-Markt in Östringen (Kreis Karlsruhe). Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Wieviel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden im Östringer Kaufland-Markt beträgt laut Polizei über 10.000 Euro.