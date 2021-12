Unbekannte sprengen Geldautomat in Heidelberg

per Mail teilen

Der Geldautomat der Sparkasse stand im Gewerbegebiet im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie das Häuschen komplett zerstört.

Nach Angaben der Polizei war es 2:20 Uhr, als ein lauter Knall die nächtliche Stille durchbrach. Unmittelbar nachdem klar war, was passiert war, leitete die Polizei eine Großfahndung ein, die bislang aber ohne Erfolg blieb. Die Täter waren mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer von ihnen soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben.

Polizei sucht nach Explosion in Heidelberg Zeugen

Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar, genauso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder der Fluchtrichtung geben können.

Erst Ende Oktober war in Eppelheim ein Geldautomat gesprengt worden. Weitere gleiche Taten gab es im August in Bad-Dürkheim sowie im Juli in Viernheim und Rauenberg.