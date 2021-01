per Mail teilen

Nach ersten Informationen der Polizei war es gegen 4 Uhr zur Explosion des Geldautomaten in einem Ladenburger Wohngebiet gekommen. Wie der Automat gesprengt wurde, ist noch nicht klar - allerdings wurde er, ebenso wie der gesamte Banken-Vorraum, komplett zerstört. Anwohner hatten die Detonation gehört und gesehen, wie zwei Männer in einem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Man habe, so die Polizei, sofort eine Fahndung mit allen verfügbaren Kräften eingeleitet, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Bislang blieb die Suche aber ergebnislos. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro, die Höhe der Beute steht noch nicht fest.