Die Landesregierung unterstützt die Kulturszene mit weiteren 1,3 Millionen Euro. Nach Angaben der Grünen Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer fließt davon auch einiges in die Region. So bekomme das Heidelberger Musik-Festival Enjoy Jazz für sein Projekt "Drones over Heidelberg“ fast 37.000 Euro. Der Heidelberger Kunstverein erhält gut 24.000 Euro für ein künstlerisches Forschungsprojekt in Sachen Biodiversität. Außerdem profitiert in Heidelberg das Klangforum vom Geldsegen aus Stuttgart. Hier ist die Förderung in Höhe von 50.000 Euro für ein Projekt gedacht, bei dem es um virtuelle, interaktive Klanginstallationen geht. In Mannheim schließlich bekommt das Ella & Louis 50.000 Euro, um seinen Live Streaming Service auszubauen – einer der ersten seiner Art in Deutschland.