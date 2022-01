Geld für Krebsforschung

per Mail teilen

Die Deutsche Krebshilfe fördert ein Forschungsprojekt an der Medizinischen Fakultät Mannheim und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg mit 1,5 Millionen Euro. Die Forscher untersuchen, wie die Alterung von Blutgefäßen das Fortschreiten und die Streuung von Tumoren beeinflusst. Das Geld stammt aus einem neuen Exzellenzförderprogramm für etablierte Wissenschaftler. Laut der Deutschen Krebshilfe werden sechs besonders innovative, aber auch risikobehaftete Projekte gefördert – mit insgesamt rund 8,7 Millionen Euro. So sollen die Forscher den finanziellen und zeitlichen Freiraum bekommen, um richtungsweisende Ideen zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen umzusetzen und dabei neue Wege zu gehen.