Hochwasser in Mannheim: Geländewagen abgesoffen

Ein Handwerker wollte auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein Schiff reparieren. Als er heimfahren wollte, soff sein Auto ab.

Wegen des Hochwassers waren Mitarbeiter der Tierrettung Rhein-Neckar am Freitag auf der Friesenheimer Insel in Mannheim unterwegs, um nach Tieren in Not zu suchen. Tatsächlich fanden sie aber einen Mann in prekärer Lage.

Geländewagen blieb im Wasser stecken

Ein Sprecher der Tierrettung sagte dem SWR, sie hätten den Mann bei ihrem Einsatz völlig durchnässt angetroffen. Demnach hatte er seinen Wagen in der Nähe eines Gütermotorschiffs abgestellt, um Reparaturarbeiten auszuführen. Als er fertig war und zurückfahren wollte, blieb sein Geländewagen im immer weiter steigenden Hochwasser stecken. Weil er nicht mehr vorwärts kam, stieg er aus und durchwatete das Wasser, bis er wieder festen Boden unter den Füßen hatte.

Fahrer muss sich selbst ums Abschleppen kümmern

Ein zufällig anwesender Mann half ihm mit trockener Kleidung aus. Die Tierrettung stellte ihm ihr Fahrzeug zum Umziehen zur Verfügung.

Polizei und Feuerwehr wurden verständigt, zogen aber wieder ab, ohne das Fahrzeug zu bergen. Sobald das Hochwasser zurück geht, muss sich der Mann selbst darum kümmern.