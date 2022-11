Geiselnahme und Vergewaltigung in Walldürn

Die Polizei Mosbach hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Frauen in Walldürn festgehalten und vergewaltigt zu haben.

Am Abend des 15. Oktobers war eine 26-jährige Frau als Geisel genommen und fast vier Nächte lang festgehalten und vergewaltigt worden – so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dann konnte die Frau eine Freundin kontaktieren, die ihrerseits die Polizei alarmierte.

Polizei befreite Frau

Nach intensiven Ermittlungen befreite die Polizei die Frau am wahrscheinlichen Tatort in Walldürn. Als Hauptverdächtiger gilt ein 37-Jähriger, dem Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird – er kam in eine Psychiatrie.

Bruder soll Helfer gewesen sein

Sein 23-jähriger Bruder soll ihm geholfen haben und ist jetzt in Untersuchungshaft. Inzwischen, heißt es von der Polizei, seien weitere betroffene Frauen ermittelt worden und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr Opfer gibt. Die Ermittlungen dauern an.