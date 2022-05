Entführte Frau in Tschechien befreit

Die Flucht eines mutmaßlichen Geiselnehmers aus Heidelberg ist von der Polizei in Tschechien beendet worden. Der Tatverdächtige ist in Rozvadov kurz hinter der bayerisch-tschechischen Grenze festgenommen worden. Das Opfer sei befreit, so ein Behördensprecher. Dem 30-Jährigen werde unter anderem Geiselnahme und versuchter Mord vorgeworfen. Er sitzt in Tschechien in Untersuchungshaft und soll ausgeliefert werden. Der Mann soll seine fünf Jahre jüngere Ex-Freundin am 13. Mai in Heidelberg unter Todesandrohungen in sein Auto gezogen und sie als Geisel genommen haben.