Großeinsatz wegen Gefahrgut-Austritt im Mannheimer Hafen

per Mail teilen

Am Mannheimer Hafen läuft ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Dort ist Gefahrgut ausgetreten. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Laut Polizei ist eine nicht näher bezeichnete Flüssigkeit am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr innerhalb eines Werksgeländes in der Werfthallenstraße ausgetreten. Daraufhin hat sich Rauch bzw, eien Dampfwolke entwickelt. Der Bereich um den Handelshafen sowie die Kurt-Schumacher-Brücke über den Rhein wurden gesperrt. Die Flüssigkeit könne giftige und reizende Dämpfe entwickeln, so die Polizei. Zeugen berichten von einem ekligen schwefligen Geruch. Auch die Wasserschutzpolizei ist vor Ort, und ein Hubschrauber ist im Einsatz

❗ #Mannheim: Gefahrgutaustritt in der Werfthallenstraße❗ Bereich um den #Handelshafen gesperrt, auch Brücken❗ Bitte...Posted by Polizei Mannheim on Tuesday, August 23, 2022

Anwohner in Jungbusch und Neckarstadt sollen Türen und Fenster schließen

Anwohner im Bereich Mannheim-Jungbusch und Mannheim-Neckarstadt wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen, die sich in der Nähe des Geschehens aufhalten, sollen das Gebiet verlassen. Problematisch ist wohl, dass der Wind öfter dreht. Außerdem kann es zu Behinderungen im Bahnverkehr kommen.

++++ KATWARN-Alarm für die Stadt #Mannheim ‼️ (Bitte TEILEN!) ++++ Als Folge des Gefahrgutaustritts im Mannheimer...Posted by Feuerwehren Metropolregion Rhein-Neckar on Tuesday, August 23, 2022

Die Stadt Mannheim gab über "Katwarn" eine Warnmeldung heraus. Darin ist von einem Schadstoffunfall die Rede.