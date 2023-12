Heidelberg: Großes Wald-Aufräumen auf dem Königstuhl dauert an

per Mail teilen

Nach dem Wintereinbruch Anfang der Woche dauern überall im Wald rund um Heidelberg die Aufräumarbeiten an. Nassschnee hatte für abgeknickte und umgefallene Bäume gesorgt.

Der schwere Nassschnee Anfang der Woche hat auf dem Berg Königstuhl in Heidelberg Zweige und Baumkronen abbrechen lassen. Die Aufräumarbeiten dauern noch an, teilt das Forstamt Heidelberg mit. Viele Fußwege rund um den 568 Meter hohen Königstuhl seien noch nicht geräumt. Wer gerne im Wald spazieren geht, sollte also derzeit noch ein wenig Geduld mitbringen.

Räumungsarbeiten rund um Heidelberg dauern bis etwa Mitte Dezember

Bis der Wald wieder komplett zugänglich ist, wird es voraussichtlich Mitte Dezember, sagt der Revierförster auf dem Heidelberger Königstuhl, Michael Ernst. Nach Angaben des Forstamts Heidelberg hat der nasse Schnee zu außergewöhnlich vielen Baumschäden geführt.

Es ist schon eine ziemliche Herausforderung in diesem Jahr. Der nasse Schnee hat auf dem vielen Restlaub auf den Bäumen guten Halt gefunden - und dann vielerorts zum Bruch geführt.

Weil man das Holz nicht mit Schleppern abtransportieren könne, müsse es direkt vor Ort mit der Motorsäge zerkleinert werden.