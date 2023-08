Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim, weil er laut dem "Mannheimer Morgen" einen Häftling geschlagen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Mannheimer JVA wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Der Mann soll einem Zeitungsbericht zufolge einen Häftling geschlagen und zu Boden gedrückt haben. Staatsanwaltschaft und Justizministerium haben dem SWR die Ermittlungen bestätigt.

Häftling der Mannheimer JVA erstattete Anzeige

Laut dem Bericht hatte der Häftling Anzeige erstattet, nachdem ihn Anfang Mai ein Gefängnismitarbeiter geschlagen und zu Boden gedrückt haben soll. Vor dem körperlichen Angriff war es demnach zwischen ihm und dem Gefängnismitarbeiter zu einem Streit gekommen, unter anderem wegen Formularen und einer ausstehenden Verlegung in eine Nichtraucherzelle.

Staatsanwaltschaft Mannheim: Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft teilte dem SWR mit, wann das dazu laufende Ermittlungsverfahren abgeschlossen werde, stehe nicht fest. Das Justizministerium erklärte auf Anfrage, aktuell seien Maßnahmen des Ministeriums im Zuge der Ermittlungen weder gesetzlich vorgesehen noch sonst veranlasst worden.

Wärter soll Häftling "mit der Faust ins Gesicht geschlagen" haben

In der Zeitung wird der Häftling zitiert: "Er (der Wärter) hat mich am Arm gepackt und mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen." Dem "Mannheimer Morgen" zufolge gab der Gefängnismitarbeiter dagegen an, der Häftling habe ihn mit einem Stuhl bedroht und getroffen. Gegenüber der Polizei soll der Wärter bestritten haben, den Häftling geschlagen zu haben.

Nackt in "besonders gesichertem Haftraum"?

Nach dem Vorfall habe sich der Häftling, heißt es in dem Zeitungsbericht, in einem "besonders gesicherten Haftraum" nackt ausziehen und dort einen Tag verbringen müssen. Danach soll er Kontakt mit seiner Frau aufgenommen haben, die in seinem Auftrag Anzeige bei der Polizei erstattete. Wie die Zeitung berichtet, sitzt der Häftling eine mehrjährige Gefängnisstrafe wegen versuchten Totschlags in der Mannheimer JVA ab.